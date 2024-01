La Casa Bianca 'ottimista' sui colloqui per gli ostaggi

La Casa Bianca dice "ottimista" riguardo agli ultimi colloqui per rilascio degli ostaggi di Hamas. Lo ha riferito il portavoce per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con la stampa.

"Non voglio dire troppo pubblicamente visto che i colloqui sono in corso, ma speriamo che possano dare i loro frutti, e presto", ha sottolineato il funzionario della Casa Bianca.

"Israele ha il diritto di difendersi ma non vogliamo vedere più vittime civili a Gaza", ha detto Kirby.

