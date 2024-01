Khamenei, 'gli Houthi hanno fatto un buon lavoro'

La Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha lodato gli attacchi degli Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso, come forma di sostegno ai palestinesi. "Gli yemeniti hanno fatto un ottimo lavoro. Non hanno avuto paura degli Usa e hanno sferrato un colpo ai canali vitali del regime sionista", ha detto Khamenei, citato dalla tv di Stato. "Quello che hanno fatto è un segno della 'Jihad sulla via di Dio' e spero che i loro tentativi e la resistenza continuino fino alla vittoria, con l'aiuto di Dio", ha aggiunto la Guida suprema. Facendo riferimento al conflitto tra Israele e Hamas a Gaza, Khameni ha sottolineato che "oggi il mondo considera i combattenti palestinesi come degli eroi e, nello stesso tempo, ritiene che il regime sionista, usurpatore e maligno, sia un oppressore, un regime senza pietà al collasso e un lupo assettato di sangue".



