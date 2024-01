'Diverse esplosioni vicino al consolato Usa in Iraq'

Diverse esplosioni sono state segnalate vicino al consolato americano a Erbil, in Iraq, dove sarebbero stati presi di mira otto obiettivi: lo riferisce a Abc News una fonte della sicurezza irachena, precisando che non ci sono state perdite umane tra le forze della coalizione o tra le forze Usa. Le forze della coalizione hanno anche abbattuto tre droni vicino all'aeroporto di Erbil in Iraq, ha detto la fonte. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane si è subito assunto la responsabilità degli attacchi, affermando che stava prendendo di mira con missili balistici i "quartier generali delle spie" e "raduni terroristici anti-iraniani in alcune parti della regione".

I media statali iraniani hanno annunciato che le Guardie Rivoluzionarie hanno lanciato un attacco missilistico contro "gruppi terroristici" ad Erbil in Iraq e in Siria. "Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato la distruzione di un quartier generale delle spie e di gruppi terroristici anti-iraniani in alcune parti della regione con missili balistici", ha precisato l'agenzia di stampa ufficiale Irna.

Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver lanciato attacchi missilistici contro l'Isis in Siria in risposta al sanguinoso attentato del 4 gennaio vicino alla tomba del generale Qassem Soleimani a Kerman. Lo riferiscono i media iraniani, ripresi da Times of Israel che sottolinea che i raid ad Aleppo sono avvenuti più o meno alla stessa ora di quelli a Erbil in Iraq.

Dei "civili sono rimasti uccisi" nell'attacco dei Guardiani della rivoluzione iraniani contro Erbil, nel nord dell'Iraq. Lo riferisce il partito al potere nel Kurdistan iracheno.

