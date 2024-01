Yemen: Cameron, 'gli attacchi a Houthi non sono un'escalation'

Il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, ha negato oggi che gli attacchi del Regno Unito e degli Stati Uniti contro i ribelli Houthi nello Yemen siano stati un'escalation.

"No. L'escalation è stata causata dagli Houthi. Voglio dire, il punto è che dal 19 novembre si sono verificati questi 26 attacchi. Ce ne sono stati di più, sono peggiorati e, si sa, anche non agire è una politica, è una politica che non funziona", ha affermato Cameron rispondendo a una domanda durante il programma 'Domenica con Laura Kuenssberg'. Lo riporta il Guardian.



