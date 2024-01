E' salito a cinque il bilancio dei palestinesi uccisi oggi in diversi incidenti in Cisgiordania. Due sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco quando la loro auto ha sfondato un posto di blocco, hanno riferito entrambe le parti. In serata il ministero della Sanità ha detto che due adolescenti sono stati uccisi dalle truppe israeliane vicino a Ramallah. Fonti mediche a Gerico hanno riferito che un sedicenne è stato ucciso durante un raid dell'esercito.



