Israele, 'Sudafrica non ha presentato alcuna prova'

"Non vi è alcuna base per le affermazioni del Sud Africa contro Israele. Anzi. Non è stata presentata alcuna prova a riguardo, solo l'evidenza di una guerra difensiva morale come nessun'altra". Lo ha detto il ministro degli esteri israeliano Katz al termine delle arringhe del team di difesa israeliano all'Aja. "Quando si tratta di Israele - ha aggiunto - sembra che i doppi standard di alcuni paesi del mondo gridino al cielo". Katz da detto di sperare che "la denuncia sia respinta" e che la "giustizia prevalga".





