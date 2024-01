Gli attacchi di Usa e Gran Bretagna in Yemen hanno causato "la morte di cinque combattenti Ansar Allah e il ferimento di altri sei". E' il bilancio del portavoce Houthi degli attacchi di stanotte, ripreso dalla Tass.

Per Muhammad Abdul Salam, Usa e Gran Bretagna hanno lanciato 73 attacchi sul territorio yemenita. "Non resteranno senza risposta", afferma il portavoce Houthi.



