Times, Sunak autorizza raid aerei contro Houti

Il premier britannico Rishi Sunak ha autorizzato attacchi aerei britannici contro le posizioni militari Houthi nello Yemen per respingere gli attacchi dei ribelli appoggiati dall'Iran alle navi in transito nel Mar Rosso. Lo scrive il Times.

Il Regno Unito si dovrebbe unire agli Stati Uniti e ad altri alleati nello svolgimento della missione "a breve", scrive il quotidiano. Gli attacchi Houthi hanno gravemente intralciato il commercio internazionale su quella che è una rotta chiave tra Europa e Asia.

Il primo ministro ha convocato una riunione di gabinetto di emergenza alle questa sera per informare i ministri sull'impegno militare britannico. La riunione ha fatto seguito a un precedente incontro del comitato di emergenza 'Cobra' del governo e del consiglio di sicurezza nazionale per discutere della crisi. Keir Starmer, il leader laburista, e Lindsay Hoyle, il presidente della Camera dei Comuni, sono stati informati dell'intervento militare.



