Esercito Libano, Israele tenta di incendiare vegetazione nel sud

Israele tenta di incendiare la vegetazione nel sud del Libano a ridosso della linea di demarcazione tra i due paesi infiltrando in territorio libanese tubi nei quali pompa benzina e altro materiale infiammabile.

Lo riferisce l'esercito libanese in un comunicato, arricchito di fotografie dei tubi in gomma telati, con scritte in israeliano e con all'interno il carburante, rinvenuti assieme ai caschi blu dell'Onu, nella zona di Labbune, nel settore occidentale della Linea Blu.

Secondo quanto riferito dal comando dell'esercito libanese, i tubi rinvenuti nella boscaglia di Labbune avevano dei fori a distanza regolari in modo da far fuoriuscire il carburante infiammabile tra la vegetazione dell'area che sarebbe dovuta essere incendiata con un innesco dal territorio controllato da Israele.



