Ultima moda a Dubai, un cocktail con ghiaccio della Groenlandia

Bere un cocktail in cima a un grattacielo di Dubai facendo tintinnare nel bicchiere cubetti di ghiaccio antico arrivato dai fiordi della Groenlandia è l'ultima emozione da provare nei bar esclusivi degli Emirati Arabi Uniti.

A rifornire i locali di lusso della città ci pensa Arctic Ice, azienda che raccoglie il ghiaccio dai fiordi della Groenlandia e lo spedisce nella Penisola araba, come riferisce il Guardian.

L'uso di questo ghiaccio 'speciale' nelle bevande è una pratica comune nella grande isola tra l'oceano Atlantico del Nord e l'Oceano Artico. Uno dei fondatori dell'azienda groenlandese che lo esporta, Malik Rasmussen, ha dichiarato che il ghiaccio, compresso nel corso dei millenni, è completamente privo di bolle e si scioglie più lentamente del ghiaccio normale.

Ed è anche più puro dell'acqua minerale congelata solitamente utilizzata per i cubetti di ghiaccio di Dubai. La startup è stata lanciata nel 2022, ma ha spedito le prime 20 tonnellate di ghiaccio solo di recente.

Secondo il sito web dell'azienda: "Arctic Ice proviene direttamente dai ghiacciai naturali dell'Artico che sono rimasti allo stato congelato per più di 100.000 anni. Queste parti delle lastre di ghiaccio non sono state a contatto con il suolo o contaminate da sostanze inquinanti prodotte dalle attività umane. Ciò rende il ghiaccio artico il più pulito della Terra".

Arctic Ice dispone di un'imbarcazione specializzata e opera nel Nuup Kangerlua, il fiordo intorno alla capitale della Groenlandia Nuuk, per cercare un tipo specifico di ghiaccio, il più puro e difficile da individuare nell'acqua perché completamente trasparente, e per questo motivo conosciuto come "ghiaccio nero". Arrivato a destinazione il distributore locale Natural Ice lo porta ai bar che svettano nel cielo di Dubai: per sapere quanto possa costare un drink primordiale sembra che sia necessario vivere l'esperienza direttamente.



