Baerbock in visita ai feriti palestinesi ad Al-Arish

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, oggi in Egitto, ha visitato i palestinesi feriti ricoverati all'ospedale di Al-Arish, accompagnata dal governatore del Nord Sinai Mohamed Abdel Fadil Shousha, che ha poi diffuso un comunicato, e dal direttore generale dell'ospedale, Ahmed Mansour.

Il ministro degli Esteri tedesco, secondo quanto riferito, ha ringraziato il ministero della Sanità e i medici egiziani per aver accolto e curato i palestinesi feriti e ha ribadito la richiesta di tenere aperti i valichi di frontiera con la Striscia di Gaza e di fornire rapidamente gli aiuti.

Il governatore ha ricordato che l'Egitto ha accolto finora 1.500 palestinesi feriti a Gaza, sottolineando l'efficace coordinamento tra i ministeri della Sanità egiziano e palestinese, così come i servizi forniti ai feriti e ai loro accompagnatori, inclusa una assistenza psicologica.



