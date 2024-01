La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock in visita in Egitto, parte della sua missione in Medio Oriente, ha affermato che la Striscia di Gaza e la Cisgiordania "appartengono al popolo palestinese". Su questo punto Germania ed Egitto "sono d'accordo", ha detto Baerbock, dopo aver incontrato al Cairo il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry. Lo scrive la Dpa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA