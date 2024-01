Ucraina: esplosioni a Kharkiv e in Odessa, allarme in 7 regioni

Diverse esplosioni hanno scosso ieri sera in Ucraina la città orientale di Kharkiv e la regione meridionale di Odessa. Lo riportano i media locali. L'allarme antiaereo è scattato in queste ore anche nelle oblast di Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Poltava, Sumy e Chernihiv.

Le autorità della regione di Kharkiv affermano che le truppe russe hanno lanciato due attacchi contro il capoluogo utilizzando missili S-300. Il governatore Oleh Syniehubov riferisce che attacchi hanno preso di mira anche la città di Vovchansk.

L'esercito ucraino ha affermato che la difesa aerea è entrata in funzione nella regione di Odessa. In precedenza l'aeronautica militare aveva segnalato il movimento di un gruppo di droni d'attacco russi in arrivo dal Mar Nero.



