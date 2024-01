Sgomberati con la forza manifestanti davanti alla Knesset

(V. 'Proteste alla Knesset, 'via governo...' delle 7,10) Agenti di polizia hanno sgomberato con la forza i manifestanti che hanno bloccato l'ingresso della Knesset questa mattina, chiedendo "elezioni subito", uno dei manifestanti è stato arrestato, come riporta Haaretz. Alcuni organizzatori della protesta sono familiari di persone uccise da Hamas il 7 ottobre.

Roni Goren Ben-Zvi, il cui fratello Yonatan Richter è stato assassinato al Nova festival ha dichiarato riferendosi al premier Benyamin Netanyahu: "Mio fratello è stato ucciso a causa di un uomo che da otto anni conduce una guerra privata contro l'intero Paese solo per poter sopravvivere, eludere la giustizia e continuare a derubare i nostri fondi. Solo gli sciocchi seguono le sue bugie. È un narcisista che non ha mai pensato alla sicurezza del Paese e dei suoi cittadini.



