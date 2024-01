Iran: ong, giustiziato pasdaran che spiava per il Mossad

L'Iran ha giustiziato Mohsen Saravani, un membro delle Guardie della Rivoluzione 24enne condannato per "avere legami con servizi d'intelligence stranieri, tra cui il Mossad". Lo denuncia la ong 'Iran Human Rights' che ha sede in Norvegia, facendo sapere che l'esecuzione della pena di morte è stata eseguita il 16 dicembre a Zahedan, nella provincia sud orientale del Sistan-Baluchistan, ma all'epoca dei fatti i media statali della Repubblica islamica non avevano rivelato l'identità del condannato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA