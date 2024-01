Blinken dal re di Giordania ribadisce impegno per palestinesi

Nel suo incontro ad Amman con il re di Giordania Abdullah II, il segretario di Stato Antony Blinken ha "sottolineato l'opposizione degli Stati Uniti allo spostamento forzato dei palestinesi dalla Cisgiordania e da Gaza e la fondamentale necessità di proteggere i civili palestinesi in Cisgiordania dalla violenza dei coloni estremisti". Lo riferisce il dipartimento di stato Usa in una nota.

Blinken ha inoltre sottolineato "l'impegno degli Stati Uniti a raggiungere una pace e una sicurezza durature per israeliani e palestinesi attraverso la creazione di uno Stato palestinese indipendente". Il capo della diplomazia ha ringraziato il re Abdullah II "per il ruolo e la leadership della Giordania nel fornire aiuti salva vita ai civili palestinesi a Gaza. Entrambi hanno convenuto di continuare uno stretto coordinamento per un'assistenza umanitaria duratura".



