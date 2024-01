Usa, 'abbattuto un drone lanciato dagli Houthi sul Mar Rosso'

Le forze militari statunitensi hanno abbattuto un drone questa mattina sul Mar Rosso in acque internazionali vicino a diverse navi commerciali. Lo afferma il Pentagono.

L'abbattimento giunge pochi giorni dopo che un gruppo di 12 nazioni guidato dagli Stati Uniti ha messo in guardia gli Houthi yemeniti dal continuare i loro attacchi alle navi del Mar Rosso.

Sabato il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato in un post sui social media che "un veicolo aereo senza pilota lanciato dalle aree dello Yemen controllate dagli Houthi, sostenute dall'Iran, è stato abbattuto per legittima difesa" dal cacciatorpediniere Uss Laboon, e che nessuno è rimasto ferito.

L'incidente è avvenuto nel Mar Rosso meridionale "in prossimità di numerose navi commerciali", ha aggiunto.

Secondo i dati del Pentagono, i ribelli hanno lanciato più di 100 attacchi con droni e missili contro obiettivi nel Mar Rosso e in Israele dallo scoppio della guerra il 7 ottobre.



