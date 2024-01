Maersk conferma ordine alle sue navi di evitare il Mar Rosso

(ANSA-AFP) - COPENAGHEN, 05 GEN - Il colosso mondiale delle spedizioni via mare Maersk ha annunciato che dirotterà nuovamente tutte le sue navi dal Canale di Suez e dal Mar Rosso, dove la situazione è "altamente volatile" e ci sono "rischi di livello elevato", sulla scia degli attacchi degli Houthi yemeniti alle navi occidentali, indicando di percorrere invece la rotta che passa per il Capo di Buona Speranza, circumnavigando cioè l'Africa, per "l'immediato futuro". Lo ha reso noto la stessa compagnia danese in una nota, secondo quanto riportano i media internazionali.

Il colosso marittimo ha affermato che allontanerà nuovamente tutte le spedizioni dal Mar Rosso, dopo aver affermato in precedenza che avrebbe ripreso le operazioni in quelle acque.

(ANSA-AFP).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA