Blinken è atterrato a Istanbul, domani colloqui con Fidan

Il Segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken, è atterrato a Istanbul dove ha in programma domani un incontro con l'omologo turco Hakan Fidan. Lo riporta Ntv. Al centro dei colloqui ci saranno la guerra a Gaza, l'adesione della Svezia alla Nato, che il parlamento turco non ha ancora ratificato, e il possibile acquisto da parte di Ankara di caccia F-16. Secondo quanto riportano vari media turchi, Blinken potrebbe avere domani un colloquio anche con il presidente Recep Tayyip Erdogan che non aveva incontrato durante la sua ultima visita ad Ankara, il 6 novembre scorso.



