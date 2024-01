Circa 1.500 persone hanno partecipato oggi a Beirut ai funerali di sette esponenti di Hamas, tra cui Saleh Arouri, indicato come il numero due del movimento islamico, uccisi due giorni fa nella periferia sud della capitale libanese in un raid attribuito a Israele.

Le esequie sono in corso nel quartiere di Tariq Jdide e il corteo si sta spostando verso il vicino campo profughi palestinese di Shatila, dove sorge il "cimitero dei martiri" palestinesi.



