Presidente iraniano Raisi domani ad Ankara per colloqui su Gaza

Il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, si recherà domani in Turchia per colloqui con il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan. su questioni bilaterali e regionali, in particolare sullo sviluppo della situazione a Gaza e in Siria.

Secondo la televisione di stato, la visita di Raisi nel Paese vicino avrebbe dovuto svolgersi a fine novembre, ma è stata rinviata a causa della missione dei ministri degli Esteri dei due Stati a New York per partecipare ad un incontro dei Paesi musulmani su Gaza.

L'Iran e la Turchia hanno condannato severamente gli attacchi israeliani a Gaza e hanno sollecitato il processo delle autorità israeliane presso i tribunali internazionali per crimini di guerra. Inoltre non considerano Hamas un gruppo terroristico.

Tuttavia, l'Iran si oppone alle posizioni della Turchia a sostegno della soluzione dei due Stati per superare la crisi e al proseguimento dei legami commerciali con Israele.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA