Khamenei, 'partecipare alle elezioni è un dovere'

"Alcuni tentano di scoraggiare il popolo rispetto alla partecipazione alle elezioni danneggiando la loro fiducia nel sistema di governo". Lo ha affermato la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei. "Questa è una mossa ostile, la partecipazione alla elezioni è un dovere e chiunque si opponga a questo di fatto si oppone alla Repubblica islamica e all'Islam", ha sottolineato la Guida suprema. Khamenei ha fatto riferimento alle elezioni parlamentari che si terranno in Iran l'1 marzo. Negli scorsi anni, la partecipazione alle votazioni ha visto un calo drammatico a causa della protesta di gran parte della popolazione per la repressione dei politici di opposizione, la corruzione e l'incapacità di contenere problemi a livello economico, politico e sociale. Parte del malcontento della popolazione che ha scelto di non partecipare alle elezioni negli scorsi anni è dovuta anche ai divieti imposti a molti politici per candidarsi alle consultazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA