Iran: esplosioni vicino alla tomba di Soleimani, 20 morti

Almeno 20 persone iraniane sono morte e molte altre ferite dopo che due esplosioni hanno colpito una zona vicino al cimitero dove è sepolto il defunto generale dei pasdaran Qassem Soleimani. Lo ha riferito la TV di stato iraniana.

Un funzionario della sicurezza provinciale, citato dall'emittente, afferma che non è ancora chiaro se si sia trattato di un attacco terroristico o dell'esplosione di una bombola di gas.

Le esplosioni sono avvenute mentre era in corso una cerimonia in ricordo di Soleimani, ucciso da un raid americano quattro anni fa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA