'Esplosioni vicino a una nave cargo al largo dello Yemen'

L'agenzia per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto) ha reso noto che ieri notte sono state segnalate esplosioni vicino a una nave mercantile nello stretto di Bab el-Mandeb, che separa la penisola arabica dal Corno d'Africa. La Ukmto ha riferito di tre esplosioni tra una e cinque miglia nautiche dalla nave, che stava viaggiando tra le coste dell'Eritrea e dello Yemen.

"Il comandante non segnala danni alla nave e l'equipaggio è al momento salvo", ha affermato in un breve messaggio l'agenzia, gestita dalla Royal Navy britannica. Nelle ultime settimane, i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato una raffica di attacchi missilistici e con droni contro le navi commerciali in transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Gli Houthi sostengono che i loro attacchi sono in solidarietà con i palestinesi di Gaza, dove Israele sta combattendo i militanti di Hamas.



