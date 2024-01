Il Congresso deve bloccare i fondi per Israele: "I contribuenti americani non devono essere complici nel distruggere le vite di innocenti donne, uomini e bambini a Gaza". Lo afferma il senatore del Vermont, Bernie Sanders, ribadendo che la risposta di Israele al "barbarico attacco terroristico" di Hamas è "sproporzionata, immorale e in violazione delle leggi internazionali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA