Katz nuovo ministro degli Esteri, sostituisce Cohen

Israel Katz, un esponente di spicco del Likud, assume l'incarico di ministro degli Esteri di Israele, in sostituzione del suo compagno di partito Eli Cohen.

Lo ha deciso oggi il governo che, secondo la radio pubblica Kan, si appresta a chiedere in merito un voto alla Knesset.

In base ad accordi interni nel Likud, nel primo anno di governo Cohen ha svolto l'incarico di ministro degli Esteri e Katz quello di ministro dell'Energia e delle infrastrutture. Nei prossimi due anni - che iniziano adesso - Katz sarà agli Esteri e Cohen all'Energia. Nel quarto anno, si scambieranno di nuovo gli incarichi.



