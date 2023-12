Delegazione Egitto a Tel Aviv per negoziati su cessate il fuoco

Una delegazione dei servizi di sicurezza egiziani è giunta giovedi' a Tel Aviv nel contesto degli sforzi per ottenere la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza. Lo riferiscono i media locali citando informazioni del giornale Al-Arabi al-Jadid, ritenuto vicino al Qatar.

I delegati egiziani, secondo il giornale, hanno voluto verificare in che misura Israele sia disposto a un cessate il fuoco di lunga durata e anche a un eventuale ritiro da parti della Striscia di Gaza nel contesto di un accordo più ampio.

Ieri il premier Benyamin Netanyahu ha constatato che negli ultimi contatti si è verificato ''un certo spostamento'', ma ha aggiunto di non voler per ora alimentare aspettative. La questione, secondo i media, dovrebbe essere affrontata in giornata dal gabinetto israeliano.



