L'80% dei razzi lanciati ieri dal gruppo terroristico Hezbollah contro Israele sono caduti in Libano. Lo scrive su X il portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano Avichay Adraee. "Hezbollah continua a utilizzare i civili libanesi come ostaggi sostenendo Hamas. In risposta agli attacchi, l'esercito colpisce le postazioni di Hezbollah", ha dichiarato.



