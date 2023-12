Un'auto travolge israeliani in Cisgiordania, ucciso l'assalitore

Quattro israeliani sono rimasti feriti oggi presso Hebron (Cisgiordania) quando un'automobile guidata da un palestinese li ha travolti. Lo ha riferito la radio pubblica Kan secondo cui si tratta di un attentato.

L'assalitore, ha aggiunto, è stato ucciso sul posto.

E' stato questo il secondo attacco in poche ore. Ieri sera un palestinese ha accoltellato due militari in un posto di blocco all'ingresso di Gerusalemme, ed e' stato ucciso da loro fuoco di reazione. Una agente della guardia di frontiera e' stata ferita in modo grave dall'assalitore palestinese.



