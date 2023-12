Sondaggio: un israeliano su due vorrebbe Gantz come premier

Un israeliano su due vorrebbe la sostituzione del premier Benyamin Netanyahu (Likud) col leader del partito centrista 'Unione Nazionale' Benny Gantz, un ex capo di stato maggiore che fa parte del gabinetto di guerra. Lo ha rilevato un sondaggio condotto da Maariv secondo cui a favore di Gantz si sono espressi il 49 per cento degli intervistati, mentre per Netanyahu solo il 32 per cento. Se si svolgessero oggi elezioni politiche, il partito di Gantz otterrebbe 38 dei 120 seggi della Knesset. Il Likud calerebbe invece adesso dai 32 seggi conquistati alle elezioni di un anno fa a soli 17.

Interrogati sulla situazione al confine nord di Israele - dove negli ultimi giorni si sono intensificati i bombardamenti dal Libano meridionale - il 68 per cento degli intervistati hanno affermato che Israele dovrebbe intraprendere una operazione militare di terra per allontanare gli Hezbollah.





