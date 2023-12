I vertici di Hamas al Cairo per trattare. Nuovi raid a Gaza

Una delegazione di funzionari di Hamas dovrebbe recarsi al Cairo oggi per fornire le proprie "osservazioni" su un piano egiziano per un cessate il fuoco, riferisce il Times of Israel. Il piano è stato presentato la settimana scorsa ai funzionari di Hamas e della Jihad islamica quando i leader di entrambi i gruppi si sono recati nella capitale egiziana.

Fonti vicine ad Hamas affermano che il piano in tre fasi del Cairo prevede cessate il fuoco rinnovabili, un rilascio scaglionato di ostaggi israeliani in cambio di detenuti palestinesi in Israele e, infine, un cessate il fuoco per porre fine alla guerra scatenata dall'attacco mortale del 7 ottobre.

Il documento prevede anche la creazione di un governo palestinese di tecnocrati, dopo colloqui che coinvolgeranno "tutte le fazioni palestinesi", che sarà responsabile del governo e della ricostruzione di Gaza dopo la guerra. Il funzionario di Hamas, parlando a condizione di anonimato, ha riferito all'Afp della visita programmata dall'ufficio politico di Hamas con sede in Qatar.

Ieri l'Egitto ha confermato di aver presentato una proposta quadro per porre fine alla guerra.

Unrwa: 'Israele ha sparato su un nostro convoglio a Gaza'

L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, Unrwa, ha dichiarato che l'esercito israeliano ha sparato contro uno dei suoi convogli di aiuti nella Striscia di Gaza, senza provocare vittime. "I soldati israeliani hanno sparato contro un convoglio di aiuti mentre stava tornando dal nord di Gaza, prendendo un percorso designato dall'esercito. Il nostro capo convoglio e la sua squadra non sono stati feriti, ma un veicolo è stato danneggiato", ha dichiarato il direttore dell'Unrwa di Gaza Thomas White su X. "Gli operatori umanitari non dovrebbero mai essere un obiettivo", ha aggiunto.

Almeno 20 persone sono state uccise in un attacco israeliano al campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza: lo scrive l'agenzia di stampa palestinese Wafa, che cita fonti mediche, come riporta Al Jazeera. Molte altre persone sono ritenute disperse.

Al Arabya, 11 ufficiali iraniani uccisi nel raid di ieri sera a Damasco

I media di stato siriani riferiscono di un nuovo raid aereo israeliano, nella notte, nei pressi di Damasco, il secondo nelle ultime ore. Lo scrive la Reuters online.

"Fonti ad Al Arabiya hanno riferito che 11 leader della Guardia rivoluzionaria iraniana sono stati uccisi nell'attacco ieri sera che ha preso di mira l'aeroporto di Damasco". Lo scrive la stessa tv satellitare, precisando che in base alle fonti "il comandante della Guardia rivoluzionaria iraniana nella Siria orientale, Nawzat Rashid, è rimasto ferito nell'attacco". Al Arabiya ricorda infine che "fonti

dell'esercito e dell'intelligence siriane hanno affermato che ieri sera Israele ha effettuato un attacco aereo contro un'importante base di difesa aerea nel sud della Siria".

