Unrwa, il 40% della popolazione di Gaza è a rischio carestia

L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ha affermato che il 40% della popolazione di Gaza è ora a rischio di carestia. In un post sui social media, l'agenzia ha affermato che "Gaza è alle prese con una fame catastrofica. Il 40% della popolazione è oggi a rischio carestia. La realtà è che abbiamo bisogno di più aiuti. L'unica speranza rimasta è un cessate il fuoco umanitario".

Per Thomas White, direttore degli affari dell'Unrwa a Gaza, ripreso dal Guardian, "ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza, per trovare cibo e acqua". L'agenzia ha affermato che "nel sud di Gaza, l'Unrwa continua a distribuire farina, raggiungendo finora 145.724 famiglie. I pasti caldi vengono forniti nei rifugi trasformati in scuole ma il numero medio di persone in questi rifugi è più di 12.000, quattro volte superiore alla capacità. Semplicemente non c'è abbastanza cibo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA