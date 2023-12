Il cartoon italiano di D'Alà vince al festival di El Gouna

Un riconoscimento prestigioso - la Stella d'Argento assegnata dalla giuria internazionale - ha confermato il successo internazionale del nuovo lavoro del più affermato regista italiano d'animazione, Enzo d'Alò. "Mary e lo spirito di mezzanotte", già vincitore a Seattle e finalista agli Oscar Europei dell'EFA a Berlino, è stato uno dei grandi protagonisti del festival egiziano di El Gouna che si è concluso ieri sera con la consegna di tutti i premi del concorso, tra cui la Stella d'oro a "In Our Day" del maestro coreano Hong Sangsoo.

"E' stato emozionante per me - dice Enzo d'Alò - essere premiato da una giuria prestigiosa e di culture molto diverse dalla nostra, ma soprattutto ho potuto vedere come il messaggio della nostra storia, tratta dalla novella per ragazzi di Roddy Doyle, sia stato capito da una spettacolare platea di bambini e ragazzi egiziani in una delle proiezioni più affollate e festose di tutta questa meravigliosa manifestazione". "Mary e lo spirito di mezzanotte", scritto e diretto da Enzo d'Alò è una coproduzione tutta europea tra Lussemburgo,Irlanda, Italia, Germania, Lettonia, Regno Unito, Estonia. In Italia è distribuito da BIM ed è stato già venduto in molti paesi europei con trattative per Asia e Nord America. Il Festival di El Gouna, fondato nel 2017, giunto alla sesta edizione e diretto da Intishal Al Timimi, è ormai uno degli appuntamenti più attesi nell'area mediterranea e araba.



