Ancora rinviato voto al Consiglio Onu su risoluzione Gaza

È stato di nuovo rinviato il voto al Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla risoluzione a Gaza. Secondo quanto appreso dall'Afp, nell'ultima bozza sarebbe sparita la "fine immediata" dei combattimenti e sarebbe invece rimasta la richiesta di "misure urgenti per consentire immediatamente un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli e per creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità". Intanto l'ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu Linda Thomas-Greenfield, ha fatto sapere che Washington era pronto "a sostenere la bozza così come era scritta".



