Israele, 'assunto il controllo di un quartier generale di Hamas'

Nel centro di Gaza Israele ha assunto il controllo su un importante 'quartier generale' di Hamas, dentro il quale operava la leadership amministrativa e militare. Include aree utilizzate nel tempo dalle figure principali, fra cui Ismail Haniyeh, Yihia Sinwar e Muhammed Deif, il comandante militare. Lo ha reso noto il portavoce militare israeliano secondo cui il complesso - situato nella 'Piazza Palestina', nel rione Rimal - comprende edifici in superficie ed un'estesa rete di tunnel sviluppati in ''una citta' terroristica sotterranea''. Trovati ''nascondigli, uffici ed anche appartamenti per i dirigenti di Hamas''.



