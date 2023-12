Scontri a Khan Yunis, ordigno scoperto in una clinica

Nuova giornata di combattimenti per l'esercito israeliano che aggiorna di essere impegnato in particolare a Khan Yunis, la principale città nel settore meridionale della striscia di Gaza. In mattinata c'è stato uno scontro a fuoco, ha precisato il portavoce militare, con una cellula di uomini armati dotati di lanciarazzi Rpg, i quali sono stati eliminati.

A Gaza City, nel rione di Shejaiya, artificieri dell'esercito sono riusciti a disinnescare un ordigno nascosto all'interno di una clinica, a breve distanza da una scuola. Nelle perlustrazioni nella zona sono state trovate numerose armi (fra cui fucili Kalashnikov) e munizioni.

Un altro tunnel militare di Hamas, secondo l'esercito, è stato identificato lungo la strada costiera di Gaza City. Il suo imbocco è stato colpito dal fuoco di un aereo da combattimento, "provocando la morte di un gran numero di terroristi".



