Quasi tutte le stazioni di rifornimento in Iran sono tornate in funzione dopo un attacco cibernetico, rivendicato da hacker vicini a Israele, che ha messo fuori uso oltre il 60% delle pompe di benzina durante la giornata di ieri. Lo ha fatto sapere la compagnia nazionale per la distribuzione di benzina in Iran, come riporta Fars.



