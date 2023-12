Houthi, colpiremo le navi di ogni Paese che ci attacca

Gli Houthi avvertono che attaccheranno le navi di "qualsiasi Paese" che agirà contro di loro nel Mar Rosso. Lo ha detto un alto esponente del gruppo armato yemenita fino-iraniano. "Qualsiasi Paese che si muove contro di noi avrà le sue navi prese di mira nel Mar Rosso", ha detto Mohammed Ali al-Houthi in un'intervista alla tv iraniana Al-Alam. Il monito arriva nei giorni in cui gli Usa hanno annunciato la creazione di una coalizione internazionale per i pattugliamenti nell'area a cui hanno aderito dieci Paesi, inclusa l'Italia.



