Tajani, grave che cecchini sparino nelle chiese a Gaza

"Ovviamente la condanna per ciò che ha fatto Hamas che ha provocato poi questo nuovo conflitto è fermissima, però invitiamo Israele ad avere sempre una reazione proporzionata e salvaguardare la popolazione civile. Mi pare grave che ci siano dei cecchini che sparano dentro le chiese cristiane, i terroristi non sono lì, i terroristi di Hamas sono nei tunnel sotterranei. Ecco perchè ho lanciato un appello sia all'esercito israeliano sia al governo di non colpire i luoghi di culto dove ci sono persone inermi e di salvaguardare la popolazione civile". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della sedicesima Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo alla Farnesina.



