"Se gli sforzi diplomatici non avranno esito, non esiteremo ad attaccare al nord". Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant riferendosi alla situazione di forte tensione con gli Hezbollah in Libano.

Gallant ha parlato in conferenza stampa accanto al segretario della difesa Lloyd Austin.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA