Dallo Yemen missili contro petroliera norvegese nel Mar Rosso

La nave attaccata stamani da missili lanciati dai ribelli houthi (filo irainiani) dal territorio dello Yemen è la petroliera Swan Atlantic, di proprietà della Norwegian inventor chemical tankers, come riferiscono le autorità americane citate dall'Aftenposten. Gli Usa hanno dichiarato che una nave militare statunitense ha raggiunto la petroliera, che è ancora operativa. "La nave è stata colpita da un oggetto. Finora non abbiamo segnalazioni o foto dei danni", afferma Oystein Elgan, direttore generale di Inventor chemical tankers, "non ci sono feriti. A bordo c'erano 22 membri dell'equipaggio e 3 guardie armate. La nave é stata colpita da un oggetto a poppa sul lato sinistro. Oltre a ciò, sappiamo poco", ha detto Elgan precisando che l'equipaggio a bordo è indiano. La petroliera trasportava materie prime per biocarburanti dalla Francia all'isola della Riunione.



