Austin, 'Usa continuano a credere soluzione 2 Stati'

Gli Usa "continuano a credere" nella soluzione a 2 Stati. Lo ha detto il segretario alla Difesa Lloyd Austin in conferenza stampa con l'omologo israeliano Yoav Gallant. "Sappiamo quanto sia difficile, soprattutto dopo il 7 ottobre, ma l'instabilità e l'insicurezza continue - ha sottolineato - fanno il gioco di Hamas". Sul futuro di Gaza, Austin ha detto che "israeliani e palestinesi hanno entrambi pagato un prezzo troppo alto per tornare indietro al 6 ottobre.

Quindi oggi ho discusso dei percorsi verso un futuro per Gaza dopo Hamas, sulla base dei chiari principi stabiliti il ;;mese scorso dal mio amico Blinken".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA