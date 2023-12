Wafa, salito a 4 bilancio palestinesi uccisi a Tulkarem

E' salito a quattro il bilancio dei palestinesi uccisi in un'operazione israeliana nel campo profughi di Nour Shams nei pressi di Tulkarem in Cisgiordania.

Lo ha rifgerito l'agenzia Wafa che cita fonti mediche. I due uccisi - secondo la stessa fonte - sono Walid Abdel Razzaq Asaad Zahra (22 anni) e Asaad Fathi Asaad Zahra (33). In precedenza altri due palestinesi - secondo la stessa fonte - erano stati uccisi dalle "forze di occupazione all'interno del campo" in un attacco avvenuto anche "con droni". L'esercito israeliano non ha ancora commentato il fatto.

L'esercito israeliano ha annunciato la morte di altri due soldati uccisi in combattimento uno nel nord, l'altro nel sud di Gaza. Si tratta di Joseph Avner Doran (26 anni) e di Shalev Zaltsman (24 anni). Secondo le stime ufficiali il bilancio, dall'avvio dell'operazione di terra nella Striscia, è ora di 121 soldati uccisi in combattimento.



