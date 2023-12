'Usa annunceranno in settimana una coalizione contro gli Houthi'

Durante la sua visita in Medio Oriente la prossima settimana, il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin annuncerà la creazione dell'operazione Prosperity Guardian, un nuovo accordo internazionale contro le minacce degli Houthi nel Mar Ross. Lo ha riferito un funzionario del Pentagono al sito ha The War Zone. Ieri gli Usa hanno annunciato di aver abbattuto 14 droni lanciati dalle aree controllate dai ribelli sostenuti dall'Iran.

Nei giorni scorsi anche la Casa Bianca aveva fatto sapere di aver avviato colloqui con altri Paesi per creare una task force che monitori sulla sicurezza" nel Mar Rosso. In un briefing con la stampa il consigliere per la sicurezza americana Jake Sullivan aveva spiegato che gli attacchi contro le navi commerciali da parte degli Houthi "non è una questione che riguarda solo gli Stati Uniti, ma tutto il mondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA