Tunisia: inchiesta su morte operai in crollo Medina di Kairouan

"Un'indagine amministrativa e una giudiziaria sono state aperte sul crollo di un tratto delle mura storiche attorno alla Medina di Kairouan, incidente nel quale hanno perso la vita tre operai e altre tre persone risultano ferite". Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa Tap la ministra tunisina della Cultura Hayet Guettat Guermazi durante la sua visita sul luogo della tragedia. In una riunione d'emergenza tenuta dal Comitato locale di lotta contro i disastri presso la sede del governatorato di Kairouan, la ministra ha poi spiegato che il progetto di restauro e manutenzione delle storiche mura era stato affidato ad un'impresa appaltatrice nell'ambito di una regolare gara d'appalto aggiudicata attraverso iil sistema Tuneps. Per ragioni di sicurezza sono state installate delle barriere, le strade che portano alle mura crollate sono state chiuse e le restanti parti del muro sono state consolidate, ha aggiunto.

La Medina di Kairouan, una delle città sante dell'Islam fondata nel VII secolo, è costituita da abitazioni giustapposte e stradine strette ed è circondata da mura che si estendono per più di tre chilometri, secondo l'Unesco. L'incidente, secondo Moez Tria, portavoce della Protezione civile, "potrebbe essere collegato alle forti piogge degli ultimi giorni". "Una squadra stava effettuando lavori di ripristino e il muro gli è caduto addosso". Secondo Tria, la sezione crollata è "di 30 metri di larghezza per 6 di altezza". Kairouan, Patrimonio Unesco costituisce "una testimonianza unica dei primi secoli della civiltà arabo-musulmana", del suo sviluppo architettonico e urbano.



