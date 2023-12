Netanyahu a Sullivan, 'determinati a combattere Hamas'

"Ai miei amici americani ho detto che i nostri soldati non sono caduti invano. Pur con il dolore per la loro morte siamo determinati a combattere fino alla eliminazione di Hamas e a alla vittoria completa". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu al termine dell'incontro con il Consigliere alla sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan. "L'ho ringraziato - ha proseguito - per il sostegno Usa per le forniture di munizioni per l'esercito, per aver aver bloccato i tentativi Onu di fermare la guerra e per gli aiuti per recuperare gli ostaggi". Recupero che Netanyahu considera un "obiettivo centrale".



