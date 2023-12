Wafa, 4 palestinesi uccisi da drone Israele in Cisgiordania

Quattro palestinesi sono stati uccisi a Jenin in un "attacco con un drone" israeliano in un quartiere della città nel nord della Cisgiordania. Lo ha riferito l'agenzia di stampa di Ramallah, la Wafa.

Fonti della sicurezza israeliana hanno detto che i soldati israeliani sono stati attaccati da una cellula di uomini armati durante un'operazione di arresto in città. Contro i militari - ha proseguito - sono stati tirati numerosi esplosivi. Haaretz ha riferito che i palestinesi erano miliziani del gruppo armato Battaglione di Jenin.



