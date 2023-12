"Netanyahu non vuole una soluzione a due Stati". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden ad un evento elettorale a Washington sottolineando che "Israele sta cominciando a perdere sostegno in tutto il mondo".

Il premier - ha aggiunto - "deve rafforzare e cambiare" il governo israeliano per trovare una soluzione a lungo termine al conflitto israelo-palestinese.



