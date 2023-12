Qatar, mediamo per nuova tregua a Gaza e liberare ostaggi

Gli sforzi di mediazione per assicurare un nuovo cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio di altri ostaggi detenuti da Hamas proseguono nonostante i continui bombardamenti israeliani che stanno "restringendo la finestra" per un risultato positivo: lo ha dichiarato il primo ministro del Qatar. "I nostri sforzi come Stato del Qatar, insieme ai nostri partner, continuano. Non ci arrenderemo", ha detto lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani al Doha Forum.



