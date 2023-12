Bbc, 'suicidi tra i sopravvissuti a strage festival Nova'

Tra i sopravvissuti alla strage compiuta da Hamas al festival Nova, presso il kibbutz Beeri, in Israele, dello scorso 7 ottobre, si dice "che ci siano stati sucidi". Lo ha riferito la Bbc. Una persona che fa parte dell'equipe medica d aiuto ai superstiti ha detto all'emittente britannica che "alcuni si sono già suicidati".

La Bbc ha poi riportato una dichiarazione del capo della polizia Yaacov Shabtai secondo cui "18, tra giovani uomini e donne, sono stati ricoverati in ospedali di salute mentale perché non stavano più bene".



